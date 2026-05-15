Atalanta-Bologna domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si gioca l’incontro tra Atalanta e Bologna, l’unica partita del penultimo turno di Serie A senza sovrapposizioni con altri match. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state diffuse dagli operatori di scommesse. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con le squadre impegnate in obiettivi diversi e la classifica in rapido movimento. Nessun altro incontro si svolge contemporaneamente, permettendo una copertura completa dell’evento.

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La sfida tra Atalanta e Bologna è l’unica del penultimo turno di Serie A non si deve disputare in concomitanza con nessun altro incontro. Le due squadre non sono effettivamente in corsa per obiettivi che coinvolgono altre formazioni, anche se matematicamente il Bologna potrebbe ancora agganciare l’Atalanta al settimo posto qualora vincesse almeno 3-0 al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Bologna (domenica 17 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta - Bologna Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Bologna-Lecce (domenica 12 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDopo il all’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna torna a focalizzarsi sul campionato e ospita il Lecce al Dall’Ara per... 37a Giornata Serie A Domenica 17 Maggio Ore 15 Inter-Verona Domenica 17 Maggio Ore 18 Atalanta-Bologna Domenica 17 Maggio Ore 20.45 Cagliari-Torino Sassuolo-Lecce Udinese-Cremonese Lunedì 18 Maggio ore 20.45 Como-Parma Genoa-Milan Ju x.com Atalanta-Bologna, le probabili formazioni: Krstovic e Bernardeschi favoriti su Scamacca e OrsoliniVincere a Bergamo con almeno tre reti di scarto, battere anche l’Inter all’ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina (già salva e storicamente non in vena di fare favori ... m.tuttomercatoweb.com Napoli 0 - [2] Bologna - Riccardo Orsolini (penalty) 34?'? reddit Atalanta-Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partitaEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta-Bologna, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it