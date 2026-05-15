Udine fermato 19enne con patente e permesso internazionale falsi

Un giovane di 19 anni è stato fermato a Udine mentre guidava con una patente e un permesso internazionale falsi. Le forze dell’ordine hanno individuato i documenti durante un controllo di routine e li hanno sequestrati. Sono in corso verifiche per capire come il ragazzo sia riuscito ad ottenere i documenti contraffatti e se abbia ricevuto aiuto da altri. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali persone coinvolte nel falsificazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto un diciannovenne a procurarsi documenti così realistici?. Chi ha aiutato il giovane residente in Carnia a falsificare tutto?. Dove si nascondono i produttori di questi permessi internazionali contraffatti?. Quali rischi reali comporta la circolazione di questi documenti falsi?.? In Breve Operativo congiunto tra Carabinieri di Udine e Polizia Locale in Borgo Stazione.. Controllo documentale effettuato durante serata di ieri nel capoluogo friulano.. Indagini giudiziarie mirano a verificare reti di produzione documenti in Carnia.. Rischi per la viabilità urbana legati all'uso di permessi internazionali contraffatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, fermato 19enne con patente e permesso internazionale falsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelmassa, fermato un camionista con patente revocata e dati falsi? Punti chiave Come ha fatto il conducente a nascondere la sua vera identità? Quali sono state le conseguenze legali per il camionista di Tribano?... Mostra documenti falsi dopo essere stato fermato alla guida: 19enne in manetteInsospettiti, i militari hanno dunque fermato il veicolo per un controllo approfondito.