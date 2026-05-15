Udine fermato 19enne con patente e permesso internazionale falsi
Un giovane di 19 anni è stato fermato a Udine mentre guidava con una patente e un permesso internazionale falsi. Le forze dell’ordine hanno individuato i documenti durante un controllo di routine e li hanno sequestrati. Sono in corso verifiche per capire come il ragazzo sia riuscito ad ottenere i documenti contraffatti e se abbia ricevuto aiuto da altri. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali persone coinvolte nel falsificazione.
? Domande chiave Come ha fatto un diciannovenne a procurarsi documenti così realistici?. Chi ha aiutato il giovane residente in Carnia a falsificare tutto?. Dove si nascondono i produttori di questi permessi internazionali contraffatti?. Quali rischi reali comporta la circolazione di questi documenti falsi?.? In Breve Operativo congiunto tra Carabinieri di Udine e Polizia Locale in Borgo Stazione.. Controllo documentale effettuato durante serata di ieri nel capoluogo friulano.. Indagini giudiziarie mirano a verificare reti di produzione documenti in Carnia.. Rischi per la viabilità urbana legati all'uso di permessi internazionali contraffatti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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