Mercoledì 25 marzo, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno fermato un'auto in transito nelle vie di Borgo Roma. A bordo c’erano alcuni occupanti, tra cui un giovane di 19 anni. Durante il controllo, il ragazzo ha mostrato documenti falsi. Dopo aver verificato quanto mostrato, i militari lo hanno arrestato.

Insospettiti, i militari hanno dunque fermato il veicolo per un controllo approfondito. A bordo erano presenti due giovani originari dell'Est Europa: al momento dell'identificazione, il conducente avrebbe esibito dei documenti romeni, una patente di guida ed una carta d’identità valida per l’espatrio, entrambi apparentemente impeccabili e di pregevole fattura, ma che non hanno ingannato le forze dell'ordine. Gli accertamenti svolto dagli operatori con la collaborazione del Laboratorio analisi documentale della polizia locale di Verona, ha permesso di appurare che i documenti in questione erano contraffatti. Rivelatosi essere... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Mostra documenti falsi dopo essere stato fermato alla guida: 19enne in manette

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