Udine | 8 milioni per il piano Orizzonti educativi tra nidi e scuole

A Udine sono stati destinati 8 milioni di euro per il piano Orizzonti educativi, che riguarda la realizzazione di nuovi nidi e strutture scolastiche. La città si trova a dover affrontare il problema delle liste d’attesa nei servizi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia. Nel frattempo, la mensa scolastica cittadina si è posizionata al quinto posto a livello nazionale. Questi interventi e risultati sono oggetto di attenzione da parte delle autorità locali e dei cittadini.

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? Domande chiave Come faranno i nuovi posti nei nidi a ridurre le liste d'attesa?. Perché la mensa di Udine è arrivata quinta in classifica nazionale?. Quali servizi permetteranno alle famiglie fragili di risparmiare sui costi scolastici?. Come influirà questo piano sulla partecipazione delle donne al lavoro?.? In Breve Copertura nidi al 56%, superando la soglia europea del 45% prevista dall'agenda Barcellona.. Posti nidi aumentati del 28% portando i posti disponibili da 331 a 426 unità.. Mensa scolastica quinta in Italia con budget dedicato di 3,47 milioni di euro.. Servizi pomeridiani per inclusione cresciuti da 66 a 80 utenti con disabilità e DSA. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine: 8 milioni per il piano Orizzonti educativi tra nidi e scuole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Servizi educativi, nuovi materiali per nidi e scuole d’infanziaUn investimento concreto per potenziare le attività in classe e negli spazi indoor dei servizi 0-6. Servizi Educativi: calano le liste di attesa per Nidi e Scuole InfanziaÈ stata pubblicata la graduatoria delle iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 20262027. Udine progetta la città del futuro con una rivoluzione da oltre 8 milioni di euro per nidi, scuola e politiche giovaniliIl Comune presenta il piano strategico di welfare scolastico registrando una crescita record dei posti per la prima infanzia, l'abbattimento delle liste d'attesa, il boom di iscritti ai servizi di pre ... udinetoday.it