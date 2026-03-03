Servizi educativi nuovi materiali per nidi e scuole d’infanzia

Il Comune di Rimini ha approvato la fornitura di nuovi materiali educativi destinati ai nidi e alle scuole d’infanzia comunali. L’intervento mira a migliorare le attività in classe e negli spazi indoor dedicati ai bambini da zero a sei anni, con l’obiettivo di potenziare le risorse disponibili nelle strutture pubbliche. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto per rafforzare l’offerta educativa comunale.

Un investimento concreto per potenziare le attività in classe e negli spazi indoor dei servizi 0-6. Il Comune di Rimini ha approvato la fornitura di nuovi materiali educativi destinati ai nidi e alle scuole d’infanzia comunali, con un intervento che rafforza la qualità dell’offerta e sostiene lo sviluppo delle competenze delle bambine e dei bambini nei primi anni di vita. Una scelta mirata che si inserisce nel percorso di valorizzazione del sistema scolastico previsto dal bilancio 2026-2028 e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel garantire ambienti di apprendimento ricchi, inclusivi e capaci di rispondere ai bisogni reali delle comunità educative. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nidi e scuole dell’infanzia più sicuri e accoglienti: il Comune investe su salute e spazi educativiDefibrillatori in oltre 25 plessi, manutenzione costante dei dispositivi, cura delle aree esterne e attenzione ai percorsi casa-scuola: prosegue il...

Servizi educativi: approvato dalla giunta l’abbattimento delle tariffe mensa per infanzia e primarieUn intervento straordinario pensato per dare sostegno alle famiglie riminesi nell’anno scolastico 2025/2026.

Servizi Educativi 0-3 anni – Riconferma/Rinuncia a.e. 2026/2027 Fino al 25 marzo possibile effettuare online la rinuncia o riconferma per i bambini già frequentanti. Riconferma automatica per chi mantiene la stessa struttura Rinuncia solo tramite porta