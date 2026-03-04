Drone iraniano colpisce il consolato Usa a Dubai | il video dell’esplosione

Un drone iraniano ha colpito il consolato degli Stati Uniti a Dubai, provocando un incendio nell’area. Le immagini dell’esplosione sono state condivise sui social media, mostrando il momento in cui si è verificato l’attacco. La polizia locale ha confermato che l’incendio è scoppiato subito dopo il colpo, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni strutturali.

Un incendio è scoppiato nell'area del consolato statunitense a Dubai a seguito di un attacco con un drone. Lo ha annunciato l'ufficio comunicazioni del governo degli Emirati su 'X'. "Le autorità hanno spento un piccolo incendio, senza vittime", hanno dichiarato i funzionari. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn mostrano una colonna di fumo nero che si alza sopra l'edificio del consolato, visibile da una distanza considerevole. Il video mostra il momento dell'esplosione.