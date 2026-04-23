Nella città di Samara, in Russia, alcuni detriti provenienti da un drone ucraino si sono schiantati su un edificio residenziale, causando il ferimento di diverse persone. L'episodio è avvenuto in un momento in cui il drone ha esploso in volo, lasciando cadere i resti sull’edificio. La situazione ha portato alle autorità locali l’intervento per gestire le conseguenze dell’incidente.

(LaPresse) I detriti di un drone ucraino sono caduti su un edificio residenziale nella città di Samara, in Russia, ferendo diverse persone. Lo ha dichiarato il governatore regionale Vyacheslav Fedorishchev, aggiungendo che una persona è stata ricoverata in ospedale. Nelle immagini il momento dell’esplosione del drone con la conseguente caduta dei detriti. Un altro attacco con droni contro un impianto industriale non meglio specificato nella vicina Novokuybyshevsk ha causato la morte di una persona e il ferimento di diverse altre, ha aggiunto il funzionario. Secondo notizie non confermate riportate dai media, sarebbe stato attaccato un impianto petrolchimico di proprietà di Rosneft nella città.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, il momento dell'esplosione di un drone: i detriti cadono su edificio di Samara

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