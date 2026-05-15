Russia e Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti da parte di entrambe le nazioni. Il ministero della Difesa russo ha comunicato ufficialmente questo risultato, senza fornire ulteriori dettagli sui nomi o sulle condizioni dei prigionieri coinvolti. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza che siano stati annunciati eventuali accordi o negoziati in corso.

(LaPresse) – Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri di guerra, con la liberazione di 205 detenuti per parte, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo. Tra gli ucraini rilasciati figurano soldati semplici, sergenti e ufficiali, molti dei quali erano tenuti prigionieri in Russia dal 2022. Le immagini diffuse dall’ufficio presidenziale ucraino mostrano i prigionieri di guerra ucraini che piangono, si abbracciano e chiamano a casa dopo essere stati liberati. I soldati hanno combattuto in alcune delle battaglie più feroci della guerra, difendendo l’Ucraina nelle regioni di Mariupol, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Sumy e Kyiv, nonché presso la centrale nucleare di Chernobyl. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina: scambio di prigionieri con Russia, la liberazioni di 205 soldati di Kiev

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Ukraine secures return of 193 more POWs in 73rd prisoner exchange with Russia

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