Nelle ultime ore, si è concluso uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, con 175 militari russi tornati nel territorio controllato da Mosca e altrettanti soldati ucraini liberati e tornati nelle loro patrie. L’operazione riguarda un numero uguale di prigionieri per ciascuna parte e si è svolta senza ulteriori dettagli sulla presenza di eventuali condizioni o trattative precedenti. La restituzione è stata annunciata dalle autorità di entrambi i paesi.

La Russia ha restituito 175 militari russi dal territorio controllato da Kiev e, in cambio, ha rilasciato 175 prigionieri di guerra delle Forze Armate ucraine. Lo riporta la Tass. Il ministero della Difesa russo ha inoltre riferito che sono stati restituiti anche sette residenti della regione di Kursk, “detenuti illegalmente in Ucraina “. Il ministero della Difesa russo ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno agito da intermediari nel rimpatrio del personale militare russo dall’Ucraina. “Gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito assistenza umanitaria e mediazione durante il rimpatrio dei militari russi dalla prigionia”, ha riferito il dipartimento militare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev: i soldati tornano nelle rispettive patrie

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