Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina | 205 per parte

Russia e Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri, con la liberazione di 205 persone da entrambe le parti. La comunicazione ufficiale del ministero della Difesa russo ha confermato l’accordo e ha espresso gratitudine agli Emirati Arabi Uniti per aver facilitato la mediazione. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle modalità dello scambio, né sui motivi specifici che hanno portato all’accordo. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale delle autorità militari russe.

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