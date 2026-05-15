Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina | 205 per parte

Da lettera43.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Russia e Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri, con la liberazione di 205 persone da entrambe le parti. La comunicazione ufficiale del ministero della Difesa russo ha confermato l’accordo e ha espresso gratitudine agli Emirati Arabi Uniti per aver facilitato la mediazione. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle modalità dello scambio, né sui motivi specifici che hanno portato all’accordo. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale delle autorità militari russe.

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Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 per parte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione. Lo riferiscono i media russi. Almeno 24 vittime a Kyiv. Intanto cresce ancora il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kyiv nella notte tra 13 e 14 maggio 2024. I morti accertati sono 24, tra cui tre bambini. Continuano le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. Vittime anche a Ryazan, in Russia, dove tre persone sono morte e 12 sono rimaste ferite per un attacco di droni ucraini. Secondo quanto riferito dal governatore Pavel Malkov, nell’operazione sono stati colpiti due edifici residenziali e un impianto industriale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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