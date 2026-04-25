kiev salgono a 8 i morti per i raid russi nel dnipro

Nel Dnipro, gli attacchi odierni hanno causato la morte di otto persone e il ferimento di altre 56. Nella regione di Nikopol sono state registrate sei persone ferite. I raid russi hanno colpito diverse aree, portando a un aumento delle vittime e dei feriti. La situazione rimane tesa nelle zone colpite, con interventi di soccorso in corso.

Il bilancio delle vittime degli attacchi odierni nel Dnipro è salito a 8, quello dei feriti a 56. Anche sei persone sono rimaste ferite anche nella regione di Nikopol". Lo ha reso noto il governatore locale Oleksandr Ganzh, scrive l'Ukrainska Pravda. Oltre al Dnepr, anche i distretti di Nikopol e Synelnyk furono oggetto di attacchi nemici per tutta la giornata. Sei persone sono rimaste ferite nella regione di Nikopol, tra cui due bambini: una bambina di un anno e un bambino di quattro anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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