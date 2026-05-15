Ucraina gigantesco incendio a Zaporizhzhia dopo il raid russo
Nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, si è verificato un grande incendio dopo un attacco russo. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme che si sono propagate a seguito del raid. Non sono stati forniti dettagli sui danni o eventuali vittime. La zona rimane sotto attenzione a causa delle operazioni militari in corso e delle conseguenze di questo nuovo episodio di conflitto.
Nuovo attacco russo nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, dove i servizi di emergenza sono intervenuti per domare un vasto incendio scoppiato dopo un raid. Le immagini diffuse dalle autorità ucraine mostrano fiamme altissime e diversi veicoli danneggiati o completamente distrutti dall’esplosione. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell’attacco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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