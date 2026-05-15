Ucraina gigantesco incendio a Zaporizhzhia dopo il raid russo

Nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, si è verificato un grande incendio dopo un attacco russo. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme che si sono propagate a seguito del raid. Non sono stati forniti dettagli sui danni o eventuali vittime. La zona rimane sotto attenzione a causa delle operazioni militari in corso e delle conseguenze di questo nuovo episodio di conflitto.

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