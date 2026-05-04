In vista dell’uscita del nuovo film della saga, previsto nelle sale di tutto il mondo tra alcune settimane, è stato diffuso un video che mostra alcune scene inedite di The Mandalorian e Grogu. L’attenzione si concentra sulle immagini che anticipano le prossime avventure di Din Djarin, mentre i fan si preparano a celebrare il Star Wars Day 2026. L’evento si svolge in un periodo di attesa per il debutto cinematografico.

Il nuovo film della saga stellare arriverà nelle sale di tutto il mondo tra alcune settimane, regalando una nuova avventura di Din Djarin. Lucasfilm ha condiviso un video per celebrare l'annuale appuntamento con lo Star Wars Day e il montaggio unisce alcune scene di The Mandalorian & Grogu a passaggi dei capitoli precedenti della saga. Il lungometraggio diretto da Jon Favreau arriverà tra poche settimane nelle sale di tutto il mondo e permetterà ai fan di assistere a un nuovo capitolo della storia del cacciatore di taglie. Il video per promuovere lo Star Wars Day 2026 Il filmato si apre con alcune scene delle due trilogie di Star Wars dirette da George Lucas, mostrando personaggi iconici come Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars Day 2026: un video con nuove scene di The Mandalorian & Grogu per celebrare

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