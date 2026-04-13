Orban sconfitto in Ungheria Magyar è il nuovo premier Carnevali | Scelto il cambiamento e l’Europa

In Ungheria, dopo 16 anni di governo, il partito di opposizione Tisza guidato da Péter Magyar ha ottenuto la vittoria nelle elezioni, sconfiggendo lo schieramento del primo ministro Viktor Orbán. Il nuovo primo ministro ha dichiarato di aver scelto il cambiamento e l’Europa. La vittoria segna una svolta politica nel paese, con la coalizione di opposizione che si prepara a formare il nuovo governo.

In Ungheria il partito di opposizione Tisza, guidato da Péter Magyar, ha vinto le elezioni sconfiggendo lo schieramento del primo ministro Viktor Orbán, da 16 anni al potere. Nel Paese dell’Est Europa si votava per eleggere il parlamento. I seggi, aperti dalle 6 di mattina, si sono chiusi alle 19 di domenica 12 aprile: l’affluenza è stata superiore al 78% registrando un risultato storico, il più alto nella storia dell’Ungheria post comunista. Già in serata Orbán, uno dei leader più filorussi dell’Unione Europea e capo del partito conservatore Fidesz, ha ammesso la sconfitta in un discorso in cui ha definito i primi risultati delle urne “dolorosi, ma chiari”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Crepuscolo sovranista: Orban sconfitto, l’Ungheria sceglie MagyarL’Ungheria sceglie la destra, ma è quella popolare e conservatrice di Tisza, il partito di Peter Magyar, che alle elezioni ha battuto nettamente...

Elezioni in Ungheria, chi è Pyter Magyar: l'anti-Orban che potrebbe diventare nuovo premier. Promesse e ombreBudapest, 9 aprile 2026 – Mancano pochi giorni alle elezioni legislative e l'Ungheria si trova davanti a un bivio storico che vede contrapposti il...