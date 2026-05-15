Tuttosport – Tris Juve Primavera Grelaud-Verde poi Elimoghale chiude i giochi | Atalanta ko
La Juventus Primavera ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Atalanta, con un risultato di 3-0. La partita si è conclusa con i gol di Grelaud, Verde ed Elimoghale, che ha chiuso definitivamente la gara. La squadra ospite non è riuscita a reagire e il match si è concluso senza ulteriori reti. La vittoria permette alla Juventus di mantenere il suo cammino positivo nel campionato. La gara si è svolta nel pomeriggio di oggi, con una buona affluenza di pubblico sugli spalti.
2026-05-15 16:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: La Juve Primavera chiude la stagione con un tris: i giovani bianconer i superano 3-0 l’Atalanta con un prova convincente che porta le firma di Grelaud, Verde e del giovane Elimoghale. La squadra di Padoin, già fuori dalla post season e senza nessuna possibilità di agguantare un posto playoff, inguaia così la Dea, che viene superata dall’Inter (vincente contro il Genoa) al sesto posto. I nerazzurri di Milano conquistano così il pass per la fase a eliminazione diretta per decretare la vincente del campionato, insieme a Fiorentina, Cesena, Parma, Roma e Bologna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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