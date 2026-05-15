Tuttosport – Tris Juve Primavera Grelaud-Verde poi Elimoghale chiude i giochi | Atalanta ko

La Juventus Primavera ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Atalanta, con un risultato di 3-0. La partita si è conclusa con i gol di Grelaud, Verde ed Elimoghale, che ha chiuso definitivamente la gara. La squadra ospite non è riuscita a reagire e il match si è concluso senza ulteriori reti. La vittoria permette alla Juventus di mantenere il suo cammino positivo nel campionato. La gara si è svolta nel pomeriggio di oggi, con una buona affluenza di pubblico sugli spalti.

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