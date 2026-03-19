Convocati Francia | la decisione di Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite con Brasile e Colombia La lista completa

Il commissario tecnico della nazionale francese ha comunicato la rosa ufficiale per le prossime partite contro Brasile e Colombia. Tra i convocati ci sono Kalulu e Thuram, mentre la lista completa è stata resa nota dalla federazione. La selezione include giocatori provenienti da diversi club e si prepara a affrontare le sfide internazionali nelle prossime settimane.

Convocati Francia: la decisione del ct Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite della nazionale transalpina. Ecco la lista completa. La Juve osserva con attenzione le scelte dei vari commissari tecnici in vista della sosta di marzo. Didier Deschamps ha diramato i convocati per le sfide amichevoli di prestigio contro Brasile e Colombia. ULTIMISSIME JUVE LIVE Tra le fila bianconere spicca la chiamata di Pierre Kalulu, premiato per le ottime prestazioni fornite sotto la guida di Luciano Spalletti. Sorprende invece l’esclusione di Khephren Thuram, che non prenderà parte alla spedizione. Il difensore bianconero sarà dunque l’unico rappresentante della squadra torinese nella lista transalpina, confermando la crescita costante avuta negli ultimi mesi di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Francia: la decisione di Deschamps su Kalulu e Thuram per le partite con Brasile e Colombia. La lista completa Articoli correlati Convocati Brasile, la lista di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiali: la decisione finale su NeymarCalciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi... Convocati Cagliari per la Lazio, la decisione su Folorunsho: la lista completa di PisacaneDe Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi... Tutti gli aggiornamenti su Convocati Francia Temi più discussi: Convocati Francia Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori di Deschamps; Brasile, Ancelotti: i convocati per le ultime amichevoli, quante sorprese, la decisione su Neymar; Sci di fondo - Coppa del Mondo, la Francia punta sul riscatto di Mathis Desloges per le finali di Lake Placid: ecco i convocati; Neymar risponde ad Ancelotti sulla mancata convocazione con il Brasile: Triste e deluso, ma... Brasile, Ancelotti: i convocati per le ultime amichevoli, quante sorprese, la decisione su NeymarO'Ney escluso dall'elenco per i test contro Croazia e Francia, è un addio definitivo alla Seleçao? Ancelotti sceglie Endrick ma lascia le porte aperte ... sport.virgilio.it Convocati Francia Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori di DeschampsLa Francia vice-Campione del Mondo prova a conquistare il torneo globale con più squadre di sempre: il ct Deschamps ha per le mani una rosa da urlo. goal.com Niente Nazionale per Carlos Augusto: questa la decisione del CT del Brasile Carlo Ancelotti Il tecnico non lo ha messo nell'elenco dei convocati per le prossime due partite amichevoli contro Francia e Croazia #carlosaugusto #inter - facebook.com facebook #Brasile, i convocati di Ancelotti per le amichevoli con Francia e Croazia: out Neymar #SkySport x.com