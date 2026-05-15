Tuttofood ce n’è per tutti i gusti | le realtà più interessanti della fiera del cibo

Tuttofood apre i battenti l’11 maggio, portando in scena un calendario ricco di eventi e aziende del settore alimentare. La fiera presenta una vasta gamma di prodotti e novità, attirando espositori e visitatori da diverse parti. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato a promuovere incontri tra professionisti, aziende e appassionati di cibo. Durante i giorni di apertura, vengono organizzati momenti di confronto e presentazioni di nuove linee di prodotto, con attenzione alle tendenze del mercato.

L’11 maggio, si apre il sipario. Non è la solita commedia o la solita tragedia, non siamo nella Roma imperiale né ad Atene durante la guerra del Peloponneso. Eppure, di spettacolo teatrale – nel senso positivo, quello spettacolare – Tuttofood 2026 ne ha molto. Milano è la capitale italiana del business, ma anche della moda. Entrambi questi elementi si fondono fra i padiglioni di Rho Fiera, generando un ambiente creativo e avanguardistico. Migliaia di marchi food & beverage del panorama italiano e non solo, tradizionali e innovativi. Insomma, la fiera del cibo si è aperta all’insegna del “ce n’è per tutti i gusti”. Le novità di Tuttofood, da Barilla a Molino Casillo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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TuttoFood Milano 2026: la feria global del sector alimentario | Intervención de Alessandro Gammaldi

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