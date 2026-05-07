Fiera dell’Agricoltura Eventi per tutti i gusti

Dopo la cerimonia di apertura dello scorso weekend dedicata alla memoria di una giovane artista locale, la fiera dell’agricoltura di Tre Berte si avvia verso il suo momento centrale. La manifestazione si svolge nella frazione di Montepulciano, vicino a Chiusi, e continua a offrire eventi e iniziative per un pubblico vario, consolidando la sua presenza nel calendario annuale della zona.

Dopo il prologo dello scorso fine settimana, dedicato al ricordo della giovane Cristiana Tosi, che tante volte aveva animato la festa con le sue esibizioni canore, la fiera dell’agricoltura di Tre Berte, frazione di Montepulciano al confine con Chiusi, entra nel clou. Da oggi a domenica la manifestazione propone l’originale formula che mette insieme il lavoro agricolo con le sue professioni, i piaceri della buona tavola, nel solco di una forte tradizione, e l’intrattenimento per i visitatori. Alla prima categoria, che stimola anche una riflessione sull’economia agricola, oggi minacciata dalle crisi globali, appartengono le mostre-mercato di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fiera agricola Verona 2026 - ultima parte

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