Tuttofood 2026 | circa 25 tonnellate di alimenti donate dagli espositori e destinate a più di 200mila persone in difficoltà in Lombardia
Durante l’edizione 2026 di Tuttofood, la fiera internazionale dedicata all’alimentare, sono state donate circa 25 tonnellate di alimenti dagli espositori. Il cibo, recuperato da Banco Alimentare, è stato destinato a più di 200.000 persone in difficoltà in Lombardia. La manifestazione si è svolta a Milano dall’11 al 14 maggio, coinvolgendo numerose aziende del settore e promuovendo iniziative di solidarietà legate alla lotta allo spreco alimentare.
Circa 25 tonnellate di cibo sono state recuperate a scopo sociale da Banco Alimentare al termine di Tuttofood, la Fiera internazionale dell’alimentare e dell’indotto, che si è svolta a Milano dall’11 al 14 maggio. Sono oltre 600 le aziende che hanno generosamente scelto di aderire e di donare le proprie eccedenze alimentari, permettendo di destinare alimenti ancora in perfetto stato ad oltre 1.000 Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate – tra cui mense, centri di accoglienza, case-famiglia – con il Banco Alimentare della Lombardia a beneficio di oltre 200 mila persone in difficoltà in regione. Nell’attività di recupero sono stati... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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