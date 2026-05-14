Radio Italia Live 2026 in piazza Duomo | scaletta biglietti orari e mezzi pubblici

Milano si prepara ad accogliere l’evento Radio Italia Live 2026, in programma domani sera in piazza Duomo. La manifestazione prevede un concerto con diversi artisti italiani e si svolgerà nel centro della città, con orari che saranno comunicati nelle prossime ore. Sono disponibili biglietti per l’ingresso, mentre i mezzi pubblici saranno potenziati per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. La città si mobilita per questa manifestazione musicale che coinvolge numerosi appassionati e fan della musica italiana.

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