Radio Italia Live 2026 in piazza Duomo | scaletta biglietti orari e mezzi pubblici
Milano si prepara ad accogliere l’evento Radio Italia Live 2026, in programma domani sera in piazza Duomo. La manifestazione prevede un concerto con diversi artisti italiani e si svolgerà nel centro della città, con orari che saranno comunicati nelle prossime ore. Sono disponibili biglietti per l’ingresso, mentre i mezzi pubblici saranno potenziati per facilitare gli spostamenti dei partecipanti. La città si mobilita per questa manifestazione musicale che coinvolge numerosi appassionati e fan della musica italiana.
Milano, 14 maggio 2026 – Milano si conferma capitale della musica italiana. Domani sera, venerdì 15 maggio, sotto la Madonnina, si accenderanno i riflettori su uno degli eventi più attesi dell'anno, il concerto di Radio Italia Live, trasmesso anche in radio e in streaming, sul sito dell’emittente e via social. La città si prepara ad accogliere migliaia di fan per una notte di musica sotto le stelle con una macchina organizzativa imponente. Con una scaletta che alterna leggende della canzone d’autore e i nuovi dominatori delle classifiche, il palco di piazza Duomo ospiterà una maratona di emozioni che avrà inizio ufficialmente alle ore 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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