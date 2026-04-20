Radio Italia Live 2026 | venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a Milano

Venerdì 15 maggio alle 20, Radio Italia terrà un concerto in piazza Duomo a Milano. L’evento si svolgerà in una delle piazze principali della città e coinvolgerà artisti e musicisti che si esibiranno davanti al pubblico presente. L’organizzazione ha comunicato la data e l’orario dell’appuntamento, che rappresenta uno dei momenti musicali più attesi dell’anno. La piazza sarà chiusa al traffico durante lo spettacolo.

Milano, 20 aprile 2026 – Il concerto di Radio Italia torna in piazza Duomo a Milano: l'appuntamento per il 2026 è venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Gli artisti sul palco. Radio Italia Live, il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Italia, che si svolgerà quest'anno anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, vedrà protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Kolors. Inoltre, per Radio Italia Trend x Spotify, la grande novità di quest’anno, si esibirà Sayf.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Radio Italia Live 2026: venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a Milano La Fiamma Olimpica in Piazza Duomo a Milano Notizie correlate Radio Italia Live – Il Concerto a Milano con Giorgia, Elisa, Emma, Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh tra gli ospiti. Dove e come vedere l’evento musicale in Piazza DuomoÈ stato svelato in conferenza stampa stamattina, lunedì 20 aprile, a Milano il cast di Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto... Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2026: come prendere i biglietti, il cast e dove vederlo in tvRadio Italia Live torna a Milano con Annalisa, Elisa e altri big della musica italiana: come prendere i biglietti e dove vedere il concerto in tv e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: News - RadioItalia-Sal Da Vinci a Radio Italia Live con il mitico anello di Per sempre sì; TIZIANO FERRO A RADIO ITALIA LIVE (Puntata del 10/04/2026); L’estate Alpitour è con Radio Italia: il calendario degli eventi; SAL DA VINCI. Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2026: come prendere i biglietti, il cast e dove vederlo in tvRadio Italia Live torna a Milano con Annalisa, Elisa e altri big della musica italiana: come prendere i biglietti e dove vedere il concerto in tv e streaming ... fanpage.it Radio Italia Live 2026: venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a MilanoPresentata la nuova edizione dello storico appuntamento, che quest’anno prevede un bis a fine giugno a Palermo. Ingresso sempre gratuito ma occorre accreditarsi sul circuito Ticketone ... ilgiorno.it Torna Radio Italia Live in piazza Duomo: il 15 maggio sul palco anche Annalisa, Alfa, Elisa e J-Ax milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO torna in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno, organizzato da Radio Italia e r - facebook.com facebook