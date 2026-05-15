Tutti influencer nessuno che sappia attaccà du’ fili | la Toscana cerca elettricisti e trova esperti di TikTok

In Toscana, il mercato del lavoro sembra offrire molte opportunità, ma si assiste a una scarsità di elettricisti qualificati. Nel frattempo, tra i giovani si diffonde la presenza di influencer e creatori di contenuti sui social media, come TikTok, più che professionisti del settore tecnico. Questa situazione mette in evidenza come, nonostante ci siano molte posizioni aperte, le competenze pratiche nel settore elettrico siano difficili da trovare, mentre l’attenzione si sposta verso figure legate ai social e all’influencer marketing.

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