Tutti influencer nessuno che sappia attaccà du’ fili | la Toscana cerca elettricisti e trova esperti di TikTok

Da lortica.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Toscana, il mercato del lavoro sembra offrire molte opportunità, ma si assiste a una scarsità di elettricisti qualificati. Nel frattempo, tra i giovani si diffonde la presenza di influencer e creatori di contenuti sui social media, come TikTok, più che professionisti del settore tecnico. Questa situazione mette in evidenza come, nonostante ci siano molte posizioni aperte, le competenze pratiche nel settore elettrico siano difficili da trovare, mentre l’attenzione si sposta verso figure legate ai social e all’influencer marketing.

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In Toscana ormai succede una cosa buffa: c’è lavoro dappertutto, ma appena nomini un cacciavite i giovani spariscono più veloci d’un assessore quando c’è da parlà di buche. L’indagine del Centro Nazionale Orientamento di ELIS con Skuola.net racconta una realtà che pare una barzelletta industriale: le aziende cercano operai edili, elettricisti, idraulici, manutentori, saldatori e tecnici specializzati. ma quasi metà degli studenti dice: “No grazie, mi sporco”. E così il Paese va avanti grazie a tre categorie eroiche: gli idraulici che arrivano sempre “domattina”, gli elettricisti irreperibili come i panda e i muratori che ormai vengono prenotati prima del catering del matrimonio. 🔗 Leggi su Lortica.it

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