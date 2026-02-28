Per chi cerca un film che sappia fare i conti con la Storia

Da iodonna.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti IL SUONO DI UNA CADUTAGenere: ritratto epico-psicoanaliticoRegia: Mascha Schilinski. Con Hanna Heck, Lena Urzendowsky, Susanne Wuest, Luise Heyer, Laeni Geiseler, Florian Greisselmann Dopo qualche lavoro dimenticabile, la regista alza le proprie ambizioni e ci regala un ritratto della sua Germania capace di svelare le pulsioni più nascoste e dolorose. La trama segue grosso modo un secolo di vita di una comunità contadina nell’Altmark, una regione annessa alla Ddr dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma le coordinate storiche e politiche sono solo vagamente accennate perché tutto accade lontano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

per chi cerca un film che sappia fare i conti con la storia
© Iodonna.it - Per chi cerca un film che sappia fare i conti con la Storia

Io le chiamo ‘Fasciolimpiadi’! L’Ice costringe l’Italia a fare i conti con la sua storia più oscuradi Riccardo Bellardini Avevo una mezza sensazione su ciò che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, potesse pensare a proposito della presenza...

Leggi anche: Se Maresca vuole fare guerra al Chelsea, sappia che il vincitore non sarà lui (Telegraph)

Scars of the Soul – Long Episode 14 | English Subtitles | Turkish Series

Video Scars of the Soul – Long Episode 14 | English Subtitles | Turkish Series

Contenuti e approfondimenti su Storia.

Discussioni sull' argomento Scarpetta (Ocse):Dall’IA un aiuto a chi cerca lavoro. Più mobilità e formazione; Torna Pratico: 400 euro al mese e tirocini per chi cerca lavoro nella Zona Ovest di Torino; Indeed arriva su ChatGPT, come trovare lavoro; Le 10 auto full hybrid più economiche 2026.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.