Una notizia drammatica ha attraversato il mondo dei social, coinvolgendo la piattaforma TikTok. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della morte improvvisa di un influencer italiano, che aveva 18 anni. La comunità online si è subito stretta intorno alla famiglia e ai follower del giovane creator, sconvolti dall’accaduto.

© Donnapop.it - Tragedia nel mondo di TikTok: morto a soli 18 anni un influencer italiano, dolore devastante per tutti

“È morto a 18 anni”: il famoso italiano del web si è spento così, tutti sconvoltiOggi, lunedì 9 marzo 2026, il mondo dei social italiani piange la morte di Luigi Nativi, giovane tiktoker di origini sarde, spentosi a soli 18 anni.

