Tutti gli appuntamenti da non perdere nell' ultimo weekend di marzo a Como

L'ultimo fine settimana di marzo a Como offre diversi eventi e appuntamenti da segnare in agenda. Con l'ora legale in vigore, il tempo si mantiene ancora piuttosto fresco, ma le temperature sono abbastanza miti da permettere di godersi le giornate all'aperto. La città si prepara a accogliere una serie di iniziative che coinvolgono sia il centro storico che le zone più tranquille lungo il lago.

Ultimo weekend di marzo che ci consegna l'ora legale con il meteo che promette ancora buone seppure ancora decisamente fresche. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. In arrivo, sabato 28 marzo, il secondo appuntamento de “Le 4 Stagioni di Villa Erba”, promosso da Villa Erba e ideato dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia di Como, del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco. Dopo “Il Freddo gentile”, appuntamento invernale della rassegna tenutosi a... 🔗 Leggi su Quicomo.it

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