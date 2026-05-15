Tutti già condannati vengono rintracciati dai carabinieri e portati a scontare la propria pena

Tre persone condannate sono state rintracciate dai carabinieri e portate in carcere per scontare le rispettive pene. Tutti e tre avevano una sentenza definitiva che prevedeva la detenzione. I militari della stazione di San Pietro in Cariano hanno individuato i soggetti e li hanno trasferiti presso le strutture di detenzione. La cattura è avvenuta a seguito di controlli di routine e verifiche sui soggetti condannati, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sui reati di origine.

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