Tutti già condannati vengono rintracciati dai carabinieri e portati a scontare la propria pena

Da veronasera.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone condannate sono state rintracciate dai carabinieri e portate in carcere per scontare le rispettive pene. Tutti e tre avevano una sentenza definitiva che prevedeva la detenzione. I militari della stazione di San Pietro in Cariano hanno individuato i soggetti e li hanno trasferiti presso le strutture di detenzione. La cattura è avvenuta a seguito di controlli di routine e verifiche sui soggetti condannati, senza che siano state rese note ulteriori informazioni sui reati di origine.

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Tutti e tre dovevano scontare la propria pena detentiva in seguito ad una sentenza di condanna e, una volta rintracciati dai carabinieri del comando provinciale di Verona, sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità Sono stati i militari della stazione di San Pietro in Cariano a dare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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