Deve scontare 13 anni di pena | 50enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni in seguito a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura. La condanna prevede che l’uomo sconti 13 anni di reclusione. L’arresto è stato eseguito senza incidenti e avviene nel quadro delle attività di controllo e applicazione delle misure penali.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica. Il provvedimento scaturisce da plurime sentenze di condanna divenute definitive nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, truffa, ricettazione, fraudolento danneggiamento di beni assicurati, estorsione, nonché offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica. L’uomo dovrà espiare la pena complessiva di 13 anni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale competente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Deve scontare 13 anni di pena: 50enne arrestato dai Carabinieri Articoli correlati Deve scontare la pena anche per bancarotta fraudolenta, 57enne rintracciato e arrestato dai CarabinieriDeve espiare la pena residua di oltre quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione dei redditi e furto Nei... Deve scontare oltre 5 anni di reclusione per spaccio di droga e viene arrestato dai carabinieriL’uomo dovrà scontare oltre cinque anni di reclusione per reati legati allo spaccio di droga commessi tra Napoli e Afragola I carabinieri della... Una raccolta di contenuti su Deve scontare Temi più discussi: Arrestato in Spagna narcotrafficante latitante dal 2024; Droga, latitante broker pugliese del narcotraffico arrestato in Spagna: deve scontare 13 anni; Arrestato in Spagna latitante tarantino: deve scontare oltre 13 anni; Latitante da 15 mesi, trafficante di droga catturato sulla Costa Blanca. Arrestato in Spagna latitante di Taranto: deve scontare oltre 13 anni per drogaLa Polizia di Stato ha arrestato in Spagna un 45enne originario di Taranto, latitante dal dicembre 2024 e destinatario di un mandato di cattura per reati legati al traffico di droga. L’uomo era destin ... studio100.it Arrestato in Spagna il latitante tarantino Emanuele Capuano: deve scontare oltre 13 anniALICANTE - La Polizia di Stato ha arrestato in Spagna il latitante tarantino di 45 anni Emanuele Capuano, irreperibile dal dicembre 2024 dopo essere sfuggito a un mandato di cattura. L’uomo era destin ... giornaledipuglia.com Arrestato ad Agropoli ricercato internazionale: deve scontare oltre 10 anni per reati sessuali su minore Operazione della Polizia di Stato di Salerno con la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo: il 45enne rumeno era destinatario di un mandato di arre - facebook.com facebook Via di Sottoripa, fermato durante un controllo: deve scontare 8 mesi di carcere, arrestato 31enne x.com