I genitori hanno deciso di portare in tribunale alcuni dei principali social network, accusandoli di non tutelare adeguatamente i minori. L’udienza si è svolta ieri alle 12 in un’aula giudiziaria, segnando un momento di svolta nella vicenda. La causa nasce dalla richiesta di maggiori responsabilità da parte delle piattaforme per la protezione dei minori e si inserisce in un più ampio dibattito sulla regolamentazione dei contenuti online. La decisione del tribunale potrebbe influenzare le future politiche di gestione dei social network.

I genitori contro i colossi dei social. Ma questa volta, in un'aula giudiziaria. È un'udienza storica quella che si è svolta ieri ore 12.45 davanti al Tribunale delle Imprese di Milano. Da una parte il Moige, Movimento Italiano Genitori e un corposo gruppo di famiglie (con il patrocinio dello Studio Legale Ambrosio Commodo di Torino), dall'altra, Meta con i suoi potenti Facebook e Instagram e TikTok. Questa volta sotto accusa non ci sono genitori distratti o ragazzi troppo connessi. Ma le piattaforme digitali e i loro tentacolari algoritmi. È un procedimento che non ha precedenti in Europa. Si tratta infatti della prima azione inibitoria fondata sul danno biologico permanente causato dai social, promossa da un'associazione di genitori contro le grandi piattaforme social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutela minori, il Moige porta in tribunale i colossi social

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