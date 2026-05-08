Moige prima class action inibitoria in Europa contro Fb Instagram e TikTok a tutela minori

Oggi presso l'Associazione della stampa estera è stata presentata la prima class action inibitoria in Europa contro le piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. La causa è rivolta alla tutela dei minori e rappresenta un primo esempio di azione collettiva di questo tipo contro questi social network. La richiesta mira a limitare alcune pratiche considerate dannose per i giovani utenti.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Illustrata oggi, presso l'Associazione della stampa estera la prima class action inibitoria in Europa contro Facebook, Instagram e TikTok. Mancano solo sei giorni ed il 14 maggio il Tribunale delle Imprese di Milano aprirà la prima udienza della prima class action inibitoria europea contro Meta (Facebook, Instagram) e TikTok. A promuoverla: il Moige – Movimento Italiano Genitori con lo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino e un gruppo di famiglie, con l'obiettivo dichiarato di una concreta tutela dei minori nel digitale. "La legge italiana ed europea vieta l'iscrizione ai social ai minori di 14 anni, ma le piattaforme ignorano abitualmente questo obbligo - sostiene il Moige - Si stima che 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 14 anni siano attivi su Meta e TikTok con dati non verificati o falsi".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minori Notizie correlate Leggi anche: Minori, Moige: “Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori” Leggi anche: Moige: "Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Minori, Moige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatori; Meta promette nuove tutele per i minori, ma il Moige non ci crede. Moige, prima class action inibitoria in Europa contro Fb, Instagram e TikTok a tutela minoriRoma, 8 mag. (Adnkronos) - Illustrata oggi, presso l'Associazione della stampa estera la prima class action inibitoria in Europa contro Facebook, ... iltempo.it Minori, Moige: Associazioni genitori europee pronte a valutare class action inibitoria contro algoritmi predatoriL'Europa dei genitori si mobilita contro i social network. L’Assemblea Generale dell’European Parents’ Association, riunita a Parigi in questi giorni, ha deciso di valutare l’avvio di azioni legali in ... orizzontescuola.it Pietracatella, il Camper MOIGE contro bullismo e cyberbullismo fa tappa il 7 maggio x.com Pietracatella, il Camper MOIGE contro bullismo e cyberbullismo fa tappa il 7 maggio https://www.molisenews24.it/pietracatella-il-camper-moige-contro-bullismo-e-cyberbullismo-fa-tappa-il-7-maggio-134776.html_unique_id=69fb5ee2c2b1d - facebook.com facebook