Tuscia strade in pericolo | il degrado delle SP 39 e 87 allarma i residenti

Le strade provinciali 39 e 87 nella zona della Tuscia sono al centro dell'attenzione a causa dello stato di degrado che le interessa da tempo. I residenti segnalano crepe profonde e buche lungo il percorso, che rendono difficile la circolazione e aumentano i rischi per chi si sposta verso l'ospedale Santa Rosa. Inoltre, la vegetazione che cresce lungo i bordi delle strade limita la visibilità tra i punti di Vetralla e Capranica, creando ulteriori pericoli per gli automobilisti.

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? Domande chiave Quali rischi reali corrono gli utenti verso l'ospedale Santa Rosa?. Come influisce la vegetazione sulla visibilità tra Vetralla e Capranica?. Perché le strade della Valle di Vico sono state dimenticate?. Chi deve intervenire per evitare nuovi incidenti sulla SP 87?.? In Breve Rischio per accessi tempestivi all'ospedale Santa Rosa tramite SP 39.. Vegetazione invade carreggiata tra Vetralla e Capranica riducendo visibilità.. Dissesto stradale danneggia flussi turistici tra Ronciglione e zone lacustri.. Mancata manutenzione Valle di Vico incide su traffico intenso verso Caprarola.. Mauro Giulianelli segnala il degrado critico della SP 39 Valle di Vico e della SP 87 a Ronciglione, dove il manto stradale mette a rischio la sicurezza di automobilisti e turisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuscia, strade in pericolo: il degrado delle SP 39 e 87 allarma i residenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori sulle strade provinciali SP 442 e SP 341, a Caggiano: il sopralluogo tecnicoLavori in vista sulle strade provinciali SP 442 e SP 341, a Caggiano: dopo l’incontro tenuto alla Provincia con il Presidente facente funzioni... Sarzana, parchi in pericolo: Casini denuncia il degrado delle aree gioco? Cosa scoprirai Come possono i bambini ignorare i nastri di sicurezza nei parchi? Quali pericoli reali si nascondono sotto le pavimentazioni dei... Tre morti in pochi giorni sulle strade della Tuscia, non si può più attendereTre morti in pochi giorni sulle strade della Tuscia, non si può più attendere. Viterbo - Quante altre persone devono perdere la vita prima che qualcuno decida finalmente di affrontare in modo serio e ... tusciaweb.eu