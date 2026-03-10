Lavori sulle strade provinciali SP 442 e SP 341 a Caggiano | il sopralluogo tecnico

Oggi si è svolto un sopralluogo tecnico sulle strade provinciali SP 442 e SP 341 a Caggiano. Dopo un incontro con il Presidente facente funzioni della Provincia, sono stati esaminati i dettagli degli interventi programmati sulle due arterie. La visita ha coinvolto tecnici e responsabili per valutare lo stato delle strade e pianificare i lavori necessari.

Lavori in vista sulle strade provinciali SP 442 e SP 341, a Caggiano: dopo l'incontro tenuto alla Provincia con il Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, questa mattina, il sopralluogo tecnico per approfondire gli interventi programmati sulle due arterie fondamentali per i collegamenti del territorio. Per quanto riguarda la SP 442 Isca–Pantanelle, sono stati programmati diversi interventi finalizzati a migliorare sicurezza e funzionalità della strada. In particolare, saranno effettuati il rifacimento dei giunti residui in prossimità delle gallerie, nonchè importanti lavori all'interno delle gallerie, con interventi sull'impianto di...