Turni massacranti e riposi negati nelle strutture Asp | proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori Coopservice

Il personale di Coopservice che si occupa dei servizi di pulizia nelle strutture dell’Asp di Reggio Calabria ha proclamato lo stato di agitazione. La decisione è stata presa dall’Usb lavoro privato di Reggio Calabria, che ha anche avviato la seconda fase delle procedure di raffreddamento. La protesta nasce da turni considerati troppo pesanti e dalla mancanza di riposi adeguati. La situazione riguarda lavoratori che operano in un settore essenziale e coinvolge questioni di tutela dei diritti sul luogo di lavoro.

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