Carenze organizzative e turni massacranti in rsa Scatta lo stato di agitazione

La denuncia da parte del sindacato Uiltucs Toscana riguardante le condizioni di lavoro all'interno della residenza sanitaria Stato di agitazione dichiarato nella residenza sanitaria assistenziale don Amelio Vannelli a Terranuova Bracciolini. A renderlo noto è la Uiltucs Toscana area di Arezzo, sindacato che rappresenta la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici della struttura. "La decisione - spiega la sigla sindacale - nasce dall'assenza di riscontro alle molteplici segnalazioni inoltrate formalmente alla dirigenza negli ultimi mesi". "Da oltre 16 mesi registriamo criticità costanti e un crescente malcontento tra il personale - dichiara Luigi Marciano, responsabile di area Uiltucs Toscana - Le nostre richieste non hanno trovato alcuna risposta concreta.

Nursind: Carenza Infermieri in PiemonteCarenza Infermieri in Piemonte: Per ogni due infermieri che escono , ne entra solo uno. Serve un organismo di governo se non vogliamo che la carenza si trasformi, in uno smantellamento silenzioso de ... verbanianotizie.it

Carenza infermieri in Piemonte, il NurSind lancia l’allarme: il sistema è vicino al collassoAccanto alle assunzioni, il NurSind Piemonte sottolinea la necessità di una transizione verso nuovi modelli assistenziali, capaci di superare le rigidità organizzative attuali e di ridurre le ... infermieristicamente.it

Una testimonianza diretta dal pronto soccorso e dal reparto di Medicina ci racconta cosa significa il fattore umano nella sanità di oggi. Nonostante carenze strutturali e difficoltà organizzative, ci sono professionalità che fanno la differenza ogni giorno. Medicina - facebook.com facebook