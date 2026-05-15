Turismo nasce l’Agenzia Ardem | il nuovo piano per il Molise
È stato annunciato il lancio dell’Agenzia Ardem, un nuovo organismo dedicato alla promozione del turismo nel Molise. Il progetto prevede una riorganizzazione della gestione dei borghi e delle strutture ricettive, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica regionale. È stato nominato un manager incaricato di coordinare le attività di hotel e trasporti, anche se i dettagli sul suo nome non sono stati resi noti. La creazione dell’agenzia mira a sviluppare un piano strategico per il settore turistico locale.
? Domande chiave Come cambierà la gestione dei borghi con il nuovo modello Ardem?. Chi sarà il manager incaricato di coordinare hotel e trasporti?. Perché il nuovo piano punta a superare i vecchi modelli comunali?. Come influirà questa riforma sulle piccole attività e botteghe locali?.? In Breve Sostituzione dell'attuale Azienda autonoma di soggiorno con sede storica a Termoli.. Introduzione del manager di destinazione secondo le disposizioni della Legge 2062023.. Coordinamento strategico di alberghi, ristoranti e trasporti sotto la guida di Cofelice.. Superamento della frammentazione comunale tramite integrazione dei flussi turistici regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Turismo: nasce il piano per formare 60 nuovi manager gratuiti
Maratea, business e networking: nasce il nuovo turismo locale? Domande chiave Come cambierà l'offerta turistica grazie all'intelligenza artificiale? Chi sono i buyer internazionali che hanno visitato il borgo?...
La Regione Molise punta sulla nascita dell’Agenzia regionale Destinazione Molise (Ardem), nuovo organismo che andrà a sostituire l’Azienda autonoma di soggiorno e turismo con storica sede in piazza Bega, a Termoli. Il nuovo ente avrà sede a Campobass facebook
Agenzia Turistica Regionale: nasce Destinazione MoliseCAMPOBASSO - Il Consiglio Regionale ha approvato l’emendamento che istituisce l’Agenzia Turistica Regionale, denominata Agenzia Regionale ... molisenetwork.net
Nasce l’Agenzia Turistica Regionale: il Molise punta sul manager di destinazioneIl Consiglio regionale approva l’istituzione dell’Agenzia Regionale Destinazione Molise per la promozione turistica ... primonumero.it