Turismo nasce l’Agenzia Ardem | il nuovo piano per il Molise

È stato annunciato il lancio dell’Agenzia Ardem, un nuovo organismo dedicato alla promozione del turismo nel Molise. Il progetto prevede una riorganizzazione della gestione dei borghi e delle strutture ricettive, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica regionale. È stato nominato un manager incaricato di coordinare le attività di hotel e trasporti, anche se i dettagli sul suo nome non sono stati resi noti. La creazione dell’agenzia mira a sviluppare un piano strategico per il settore turistico locale.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione dei borghi con il nuovo modello Ardem?. Chi sarà il manager incaricato di coordinare hotel e trasporti?. Perché il nuovo piano punta a superare i vecchi modelli comunali?. Come influirà questa riforma sulle piccole attività e botteghe locali?.? In Breve Sostituzione dell'attuale Azienda autonoma di soggiorno con sede storica a Termoli.. Introduzione del manager di destinazione secondo le disposizioni della Legge 2062023.. Coordinamento strategico di alberghi, ristoranti e trasporti sotto la guida di Cofelice.. Superamento della frammentazione comunale tramite integrazione dei flussi turistici regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo, nasce l’Agenzia Ardem: il nuovo piano per il Molise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Turismo: nasce il piano per formare 60 nuovi manager gratuiti Maratea, business e networking: nasce il nuovo turismo locale? Domande chiave Come cambierà l'offerta turistica grazie all'intelligenza artificiale? Chi sono i buyer internazionali che hanno visitato il borgo?... Agenzia Turistica Regionale: nasce Destinazione MoliseCAMPOBASSO - Il Consiglio Regionale ha approvato l’emendamento che istituisce l’Agenzia Turistica Regionale, denominata Agenzia Regionale ... molisenetwork.net Nasce l’Agenzia Turistica Regionale: il Molise punta sul manager di destinazioneIl Consiglio regionale approva l’istituzione dell’Agenzia Regionale Destinazione Molise per la promozione turistica ... primonumero.it