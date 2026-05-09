Maratea business e networking | nasce il nuovo turismo locale

A Maratea si sta sviluppando un nuovo modo di promuovere il turismo locale attraverso iniziative di business e networking. Recentemente, il borgo ha attratto buyer internazionali interessati alle opportunità di investimento e collaborazione nel settore turistico. L’introduzione di tecnologie come l’intelligenza artificiale sta influenzando l’offerta turistica, creando nuove possibilità per il futuro. Questi eventi si sono svolti in un contesto di incontri tra operatori e professionisti del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambierà l'offerta turistica grazie all'intelligenza artificiale?. Chi sono i buyer internazionali che hanno visitato il borgo?. Quali accordi commerciali sono stati siglati durante le sessioni B2B?. Perché la sinergia tra istituzioni e imprese è fondamentale ora?.? In Breve Sessioni B2B al Grand Hotel Pianeta Maratea con partecipazione di 25 professionisti specializzati.. Workshop di Giulia Eremita sull'intelligenza artificiale e analisi di Beppe Giaccardi sulla governance.. Interventi di Daniele Donnici e Luigi Lirangi sul dialogo tra aree costiere e montane.. Marcello Pittella conferma trend di crescita delle presenze turistiche nella regione Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratea, business e networking: nasce il nuovo turismo locale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Maratea: business e AI per rilanciare il turismo in Basilicata?? Cosa scoprirai Come può l'intelligenza artificiale personalizzare le offerte turistiche di Maratea? Chi sono i buyer internazionali che... Leggi anche: Lo sport che crea connessioni. E anche business. Guerri porta il networking a bordo campo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Business Tourism Management, una tre giorni in Basilicata dedicata a Maratea; Turismo e imprese a Maratea: tre giorni per promuovere le eccellenze locali nel mondo. L'iniziativa promossa dall'Apt; Maratea Capitale del Turismo: al via BTM InterAzioni Special Edition; Basilicata e Turismo: Il ruolo strategico del Business Tourism Management. Il pensiero di Margherita Sarli. Business Tourism Management, una tre giorni in Basilicata dedicata a MarateaDopo la prima esperienza dello scorso mese di settembre nel Metapoontino, una edizione speciale della BusinessTourism Management InterAzioni, Special Edition, promossa dall'Apt Basilicata, con il ... ansa.it Dal 6 all’8 maggio BTM Interazioni a Maratea: focus su B2B e promozione della destinazioneFonte: Qualitytravel.it. Dal 6 all’8 maggio Maratea ospita la Business Tourism Management (BTM) InterAzioni, Special Edition, iniziativa... L'articolo originale, consultabile qui Dal 6 all’8 maggio ... msn.com Finale play-off di Prima Categoria: FC Maratea sfida ASD Lagonegrese allo Stadio Europa x.com Maratea, tre giorni per mettere il turismo lucano al centro del mercato nazionale e internazionale! reddit