Turismo | nasce il piano per formare 60 nuovi manager gratuiti
Il Ministero del Turismo ha stanziato fondi per il progetto For.ma.t, che mira a formare gratuitamente sessanta nuovi manager nel settore. Il programma, realizzato dall’Universitas Mercatorum, intende colmare il divario tra università e aziende turistiche, offrendo formazione specifica ai partecipanti. La proposta si inserisce in un’azione di sostegno ai professionisti che operano nel settore, con l’obiettivo di migliorare le competenze manageriali.
? Cosa sapere Il Ministero del Turismo finanzia il progetto For.ma.t per formare 60 nuovi manager.. L'iniziativa di Universitas Mercatorum colma il divario tra università e imprese del settore.. A Roma, il rettore Giovanni Cannata ha dato il via oggi alle presentazioni ufficiali del progetto For.ma.t, un’iniziativa che punta a formare 60 nuovi manager per il settore turistico attraverso percorsi gratuiti finanziati dal Ministero del Turismo. L’annuncio, avvenuto nel cuore della capitale, segna una svolta strategica per l’alta formazione nel Paese, poiché For.ma.t si configura come l’unica proposta di questo tipo ad aver ottenuto il sostegno ministeriale nell’ambito dell’avviso pubblico per la creazione del Polo nazionale strategico del turismo di alta formazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook
Notizie correlate
Universitas Mercatorum e Federalberghi lanciano il progetto FOR.MA.T: 60 posti gratuiti per i futuri manager del turismoRispondere in modo strutturato al crescente fabbisogno di figure professionali qualificate, favorendo un efficace allineamento tra offerta formativa,...
Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economyMiami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Montalbano Elicona avvia il primo censimento ufficiale della ricettività: nasce il Piano Strategico del Turismo del Borgo; Nasce Confimprese Turismo: Giovanni Martello nominato Coordinatore per la Sicilia; Primo Piano strategico del Turismo: Momento storico, gettiamo le basi per il futuro della città; Fortezza, parola al turismo: Un progetto vitale per tutti.
Approvato il Piano Regionale del Turismo. Sebastiani: «Le Marche destinazione d’eccellenza»TURISMO – Importante strumento strategico che delinea il percorso di crescita del settore turistico. La relatrice di maggioranza: «L'approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro de ... cronachefermane.it
Nasce il piano del turismo a Fano 2030, il perno è Vitruvio: 30mila euro per lanciare la città archeologicaPer conseguire tale finalità, il Comune di Fano intende rafforzare il proprio marketing territoriale interpretando al meglio il tipo di racconto che possa sostenere la città oggi e domani, alla luce ... corriereadriatico.it
https://www.tvsette.net/turismo-lento-e-sport-il-sannio-pedala-verso-il-futuro-con-la-fountain-bike-video-e-foto/ - facebook.com facebook
Dopo le dimissioni da ministro del Turismo, per Santanchè continuano i guai giudiziari e l'epopea di Visibilia, gravata da 7 milioni di debiti, che continua a passare di mano in mano per evitare un altro fallimento e un’indagine per bancarotta. Domenica dalle 2 x.com