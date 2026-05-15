Turismo extralberghiero Confesercenti Brindisi sceglie Francesco Piscinelli per la guida provinciale di Aigo

Confesercenti Brindisi ha annunciato la nomina di Francesco Piscinelli a guida provinciale di Aigo, l’associazione dedicata al turismo extralberghiero. La scelta segue un processo di selezione interno e mira a rafforzare la rappresentanza delle attività del settore nella provincia. Piscinelli assume così un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione, con l’obiettivo di coordinare iniziative e rappresentare gli interessi degli operatori locali. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione.

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