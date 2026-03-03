il comune di taranto partecipa alla borsa del turismo extralberghiero bte di brindisi in programma dal 5 al 7 marzo

Il Comune di Taranto prenderà parte alla Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE) di Brindisi, che si svolgerà dal 5 al 7 marzo. L’evento regionale dedicato al settore del turismo extra alberghiero riunirà operatori e professionisti del settore nella città pugliese, offrendo un’occasione per presentare le iniziative e le offerte di Taranto nel campo del turismo.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto parteciperà alla Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE Puglia), l’evento regionale di settore che si terrà a Brindisi dal 5 al 7 marzo prossimi. La presenza dell’Amministrazione comunale conferma l’impegno di Taranto nel favorire uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e orientato alla qualità dell’offerta. La BTE Puglia nasce con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore extralberghiero nuove opportunità di business, occasioni di incontro professionale, ampliamento dei mercati e momenti di formazione qualificata. Accanto a questa dimensione economica, la BTE promuove un confronto strutturato tra operatori e amministrazioni locali sul tema della crescita del settore extralberghiero e del suo impatto su centri storici, quartieri, servizi e sulla qualità dell’offerta turistica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Via alla prima Borsa del turismo extralberghiero: 17 operatori esteri a BrindisiBRINDISI - La Borsa del turismo extralberghiero (Bte) ha fatto il suo debutto ufficiale ieri (10 febbraio 2026) alla Bit di Milano.

Dalla "Costa dei Trulli" alla "Borsa del turismo extralberghiero": i progetti presentati alla BitI sindaci dei Comuni brindisini in trasferta a Milano, alla guida dello sviluppo turistico integrato.

