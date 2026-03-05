Palazzo Nervegna | inaugurata la Borsa del Turismo extralberghiero di Puglia

Questa mattina a Brindisi è stata inaugurata presso Palazzo Nervegna la prima edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero di Puglia. L’evento, di portata internazionale, si propone di riunire operatori e professionisti del settore turistico che coinvolge un comparto in forte crescita. La manifestazione rappresenta un’occasione per presentare le novità e le opportunità del turismo extralberghiero in regione.

BRINDISI - Inaugurata questa mattina, presso Palazzo Nervegna a Brindisi, la prima edizione della Bte Puglia, la Borsa del Turismo Extralberghiero, un evento di portata internazionale per un settore della ricettività turistica in netta ascesa, motore economico dell'intero comparto. Classico taglio del nastro da parte del sindaco Giuseppe Marchionna, dell'assessore regionale al Turismo, Mariagrazia Starace, e del presidente provinciale Confesercenti, Michele Piccirillo. Si tratta di uno spazio di lavoro concreto, dove operatori, istituzioni e comunità locali possano confrontarsi su sfide, opportunità e modelli di sviluppo sostenibile, valorizzando il patrimonio ricettivo extralberghiero della regione e promuovendo la Puglia come destinazione d'eccellenza nel panorama turistico nazionale e internazionale.