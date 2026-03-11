Disturbi alimentari a Milano | visite e consulti gratis al San Raffaele Come partecipare

In occasione della Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, l’Irccs Ospedale San Raffaele a Milano organizza un ciclo di visite e consulti gratuiti. L’evento si svolge presso la sede di via Stamira d’Ancona 20 e mira a offrire supporto a chi soffre di anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari. Le iniziative sono aperte a tutta la comunità e si svolgono nei giorni dedicati alla giornata.

Anoressia, bulimia e non solo. In occasione della Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (D-NA) – Fiocchetto Lilla, l'Irccs Ospedale San Raffaele -Turro, via Stamira d'Ancona 20, Milano, promuove un ciclo di iniziative gratuite e aperte alla comunità, con l'obiettivo.