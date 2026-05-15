Nella quarta stagione di Tulsa King, l'attore protagonista interpreta ancora Dwight Manfredi, che si trova ad affrontare un nuovo avversario. Si tratta di un volto noto ai fan delle serie create da Taylor Sheridan, che potrebbe rappresentare una minaccia significativa per il personaggio interpretato da Sylvester Stallone. La presenza di questa vecchia conoscenza aggiunge tensione alla trama, che si sviluppa attraverso incontri e scontri tra i personaggi coinvolti. La stagione si prepara a portare nuovi sviluppi nella storia già nota agli appassionati.

Una vecchia conoscenza degli show di Taylor Sheridan potrebbe diventare un problema per Dwight Manfredi nella nuova stagione di Tulsa King. Un nuovo nemico all'orizzonte per Tulsa King 4. La nuova stagione, attualmente in lavorazione, vedrà l'arrivo di un volto ben noto ai fan di Taylor Sheridan. Dwight Manfredi se la dovrà vedere con Richie Stephens, già apparso nella serie Mayor of Kingstown nei panni del mafioso russo Dimitri. Stephens si riunirà dunque a Taylor Sheridan dopo un passato criminale raccontato nel suo memoir The Gangster's Guide to Sobriety per fronteggiare la star dello show, Sylvester Stallone, come ha anticipato Deadline. Che cosa sappiamo su Tulsa King 4 Al momento non è stata annunciata la data di uscita della quarta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tulsa King 4: Sylvester Stallone ha un nuovo nemico ed è un volto noto ai fan di Taylor Sheridan

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KING REY DE TULSA (Tulsa King - 2022) | Sylvester Stallone | NETFLIX | DESGLOSE DE LA SERIE COMPLETA

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