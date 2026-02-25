NOLA King | Samuel L Jackson guida lo spinoff di Tulsa King con un nuovo titolo!
Importante cambio di rotta per l’universo televisivo creato da Taylor Sheridan. Lo spinoff di Tulsa King con protagonista Samuel L. Jackson, precedentemente annunciato con il titolo NOLA King, è stato ufficialmente rinominato Frisco King. Il progetto ha subito un totale rebranding creativo: l’ambientazione si sposta da New Orleans a Frisco, in Texas, con le riprese programmate per la fine di marzo presso i nuovi studi di Fort Worth. La notizia è stata confermata da Deadline. Taylor Sheridan scriverà personalmente tutti gli otto episodi della prima stagione, riprendendo il controllo totale della sceneggiatura come già accaduto per 1883 e 1923. Il cambio ai vertici segue l’uscita di scena dell’iniziale showrunner Dave Erickson, avvenuta lo scorso luglio; al momento non è chiaro se la serie avrà un nuovo coordinatore o se Sheridan gestirà la produzione in solitaria. Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo di Russell Lee Washington Jr. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
