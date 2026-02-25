tulsa king la serie spin off con samuel l jackson ha un nuovo titolo

Dopo il successo in streaming della serie con Sylvester Stallone, sarà proprio Jackson ad andare avanti con una serie tutta sua ambientata nello stesso mondo concepito da Taylor Sheridan Il prossimo spin-off di Tulsa King realizzato da Taylor Sheridan per Paramount+ e con Samuel L. Jackson protagonista, ha ricevuto ufficialmente un nuovo titolo dopo che la serie era precedentemente nota come NOLA King. Dopo aver subito una revisione creativa, lo spin-off adesso è intitolato ufficialmente Frisco King. Questo perché, inizialmente, lo show sarebbe dovuto essere ambientato a New Orleans con una sceneggiatura pilota scritta da Dave Erickson. Invece, lo spin-off sarà ora ambientato a Frisco, in Texas (da cui il nuovo titolo), con Sheridan che scriverà tutti gli otto episodi. Erickson, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di showrunner nella nuova serie, ha lasciato il progetto a luglio. Sono attualmente in corso i casting per lo spin-off, le cui riprese inizieranno a fine marzo a Fort Worth, in Texas, dove Sheridan e il suo collaboratore David C. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

