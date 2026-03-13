Tullio De Piscopo ha pubblicato un nuovo disco antologico, raccogliendo alcuni dei suoi brani più significativi. Le Marche registrano un forte interesse verso il panorama musicale nazionale, con artisti di grande popolarità tra il pubblico giovane. La scena musicale italiana si conferma vivace e capace di attrarre l’attenzione anche in questa regione. Le iniziative culturali continuano a coinvolgere appassionati e appassionate di musica.

Tanto pop anche nelle Marche, con i nomi più celebri della canzone italiana, in particolare quella più amata dal pubblico giovane. Si inizia questa sera con il concerto di Olly alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, con le canzoni di 'Balorda nostalgia', l'album che lo ha consacrato dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025. In tema sanremese anche lo spettacolo di Angelina Mango, con l'attesissimo tour che tocca il Teatro dell'Aquila di Fermo il 21 marzo. È passato quest'anno dalla manifestazione canora, in occasione della serata dei duetti, anche Tullio De Piscopo (nella foto), cantante e percussionista, che festeggia i suoi ottanta anni con un nuovo disco antologico che porta dal vivo il 27 marzo al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata).

© Quotidiano.net - Tullio De Piscopo e il nuovo disco antologico. Gli altri protagonisti

