Tu sei mia inciso sull’auto dell’ex | la donna perseguitata con cento chiamate al giorno A processo per stalking
Una donna si trova a processo per stalking dopo aver inciso frasi ossessive e i nomi sull’auto dell’ex partner, con la scritta “Tu sei mia”. La vicenda include centinaia di chiamate quotidiane e pedinamenti frequenti, secondo quanto riferito in aula. La donna è accusata di comportamenti persecutori che si sarebbero protratti nel tempo, generando un clima di tensione e paura. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti della libertà personale e sulla gestione delle relazioni sentimentali in crisi.
ANCONA – Frasi ossessive, centinaia di chiamate al giorno, pedinamenti continui e persino cuori incisi sulla carrozzeria dell’auto con la scritta “Tu sei mia” e i loro nomi. Sono alcuni degli episodi più inquietanti al centro del procedimento che vede imputato un 38enne Albabese nei confronti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
I was forced to marry CEO uncle, but he love me for 8y and doted on me!#cdrama
Sullo stesso argomento
Ancona, da ex a stalker: «Per te vado in carcere». Cuore inciso sull?auto, finisce a processoANCONA - Lei interrompe la relazione e lui si trasforma in uno stalker tra pedinamenti, blitz sotto casa e danni all’auto con tanto di cuoricini...
Leggi anche: A tu per tu con l’arte di Vasari. Un giorno tra capolavori e sorprese