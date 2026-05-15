Tu sei mia inciso sull’auto dell’ex | la donna perseguitata con cento chiamate al giorno A processo per stalking

Una donna si trova a processo per stalking dopo aver inciso frasi ossessive e i nomi sull’auto dell’ex partner, con la scritta “Tu sei mia”. La vicenda include centinaia di chiamate quotidiane e pedinamenti frequenti, secondo quanto riferito in aula. La donna è accusata di comportamenti persecutori che si sarebbero protratti nel tempo, generando un clima di tensione e paura. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti della libertà personale e sulla gestione delle relazioni sentimentali in crisi.

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