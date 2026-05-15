A Ancona, un uomo che aveva avuto una relazione con una donna è stato portato a processo dopo averla perseguitata con pedinamenti, incursioni sotto casa e danni all’auto, sulla quale ha anche inciso dei cuoricini. La donna aveva deciso di interrompere il rapporto, e l’uomo ha reagito con comportamenti che sono stati considerati stalking. L’imputato ha dichiarato che, nel caso di ulteriori azioni, potrebbe finire in carcere. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale.

ANCONA - Lei interrompe la relazione e lui si trasforma in uno stalker tra pedinamenti, blitz sotto casa e danni all’auto con tanto di cuoricini impressi sulla carrozzeria. Sono gli estremi del quadro accusatorio con cui la procura ha ottenuto il rinvio a giudizio di 38enne albanese. Per lui, sui cui pende il divieto di avvicinamento alla donna, il processo inizierà il 23 settembre. Assistito dall’avvocato Paolo Tartuferi, dovrà difendersi dall’accusa di stalking. La ex, una romena di 28 anni, si è costituita parte civile con la legale Elisa Gatto. Contro l’imputato ha sporto quattro querele per i fatti avvenuti tra l’estate e l’inverno del 2025. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, da ex a stalker: «Per te vado in carcere». Cuore inciso sull?auto, finisce a processo

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