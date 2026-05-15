Il pranzo di lavoro le promesse i nodi da sciogliere Trump | Con Xi conclusi accordi commerciali fantastici

Il primo giorno della visita ufficiale di Donald Trump in Cina si è concentrato su incontri e discussioni riguardanti gli accordi commerciali tra i due paesi. Durante la giornata, il presidente americano ha dichiarato di aver raggiunto con il suo omologo cinese degli accordi commerciali ritenuti positivi. La giornata è stata caratterizzata anche da un pranzo di lavoro, durante il quale le parti hanno affrontato vari nodi legati agli scambi economici. Sono stati affrontati diversi temi, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.

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