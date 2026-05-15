Il pranzo di lavoro le promesse i nodi da sciogliere Trump | Con Xi conclusi accordi commerciali fantastici
Il primo giorno della visita ufficiale di Donald Trump in Cina si è concentrato su incontri e discussioni riguardanti gli accordi commerciali tra i due paesi. Durante la giornata, il presidente americano ha dichiarato di aver raggiunto con il suo omologo cinese degli accordi commerciali ritenuti positivi. La giornata è stata caratterizzata anche da un pranzo di lavoro, durante il quale le parti hanno affrontato vari nodi legati agli scambi economici. Sono stati affrontati diversi temi, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.
Se il day one della trasferta istituzionale di Donald Trump in Cina è coinciso con oltre due ore di colloqui con Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo di Pechino, e con la conseguente visita al Tempio del Cielo prima di un sontuoso banchetto, il secondo e ultimo giorno di lavori comprende un vis a vis molto più riservato tra i due leader nella blindata sede del Partito Comunista Cinese di Zhongnanhai. L'agenda prevede un tè e un pranzo di lavoro conclusivo durante il quale verranno affrontati i dossier più scottanti fin qui emersi, dalla guerra in Iran al nodo Taiwan. Iran, commercio, IA: i temi sul tavolo di Trump e Xi. Mentre Xi ha già inquadrato i colloqui in termini di " stabilità strategica costruttiva", Trump ha promesso un "futuro favoloso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Trump in Cina: “Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi”Il presidente Usa Donald Trump, nel corso del suo incontro con Xi Jinping a Zhongnanhai ha affermato che i due hanno concluso “fantastici accordi...
Inchiesta arbitri, i nodi da sciogliere: con chi ha parlato Rocchi per evitare che Doveri non arbitrasse l’eventuale finale di Coppa Italia all’Inter? Le zone d’ombraGila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i...
La missione di Rubio al momento prevede per giovedì 7 maggio l’incontro in Vaticano prima con Papa Leone XIV e poi con il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Fissato invece per venerdì 8 il pranzo di lavoro con il ministro degli Esteri Anto facebook
Trump a Zhongnanhai: ultimo giorno di colloqui con Xi a PechinoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto a Pechino per l'ultima giornata di incontri bilaterali con il leader cinese Xi Jinping. L'appuntamento cruciale si svolge nel prestigioso compless ... it.blastingnews.com
Il pranzo di lavoro, le promesse, i nodi da sciogliere. Trump: Con Xi conclusi accordi commerciali fantasticiUltimo summit tra Trump e Xi per discutere di Iran, Taiwan, commercio e IA, tra aperture diplomatiche e tensioni ancora irrisolte ... ilgiornale.it