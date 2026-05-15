Il pranzo di lavoro le promesse i nodi da sciogliere Trump | Con Xi conclusi accordi commerciali fantastici

Da ilgiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo giorno della visita ufficiale di Donald Trump in Cina si è concentrato su incontri e discussioni riguardanti gli accordi commerciali tra i due paesi. Durante la giornata, il presidente americano ha dichiarato di aver raggiunto con il suo omologo cinese degli accordi commerciali ritenuti positivi. La giornata è stata caratterizzata anche da un pranzo di lavoro, durante il quale le parti hanno affrontato vari nodi legati agli scambi economici. Sono stati affrontati diversi temi, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici.

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Se il day one della trasferta istituzionale di Donald Trump in Cina è coinciso con oltre due ore di colloqui con Xi Jinping nella Grande Sala del Popolo di Pechino, e con la conseguente visita al Tempio del Cielo prima di un sontuoso banchetto, il secondo e ultimo giorno di lavori comprende un vis a vis molto più riservato tra i due leader nella blindata sede del Partito Comunista Cinese di Zhongnanhai. L'agenda prevede un tè e un pranzo di lavoro conclusivo durante il quale verranno affrontati i dossier più scottanti fin qui emersi, dalla guerra in Iran al nodo Taiwan. Iran, commercio, IA: i temi sul tavolo di Trump e Xi. Mentre Xi ha già inquadrato i colloqui in termini di " stabilità strategica costruttiva", Trump ha promesso un "futuro favoloso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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