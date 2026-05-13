Il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Pechino per incontrare il leader cinese in un vertice programmato. Questa visita rappresenta la prima di un presidente americano in Cina dopo circa dieci anni. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare le tensioni tra i due paesi e discutere di questioni di interesse comune. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale sui rapporti tra le due superpotenze.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino, dove è atteso per un vertice di alto profilo con il leader cinese Xi Jinping. L’incontro si inserisce in un contesto di forti tensioni tra Washington e Pechino e punta ad avviare un confronto diretto tra le due principali potenze globali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina dopo quasi dieci anni, un passaggio considerato significativo sul piano diplomatico. Trump è atterrato all’aeroporto internazionale della capitale cinese a bordo dell’Air Force One, dando così avvio a una missione osservata con grande attenzione dalla comunità internazionale....🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump atterra a Pechino, atteso il vertice con Xi

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Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

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