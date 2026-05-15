Trump su Taiwan | Voglio che si calmino o scoppia una guerra L’Iran spera nella Cina | Aperti al loro aiuto per la pace – La diretta

Il ministro degli Esteri iraniano ha espresso apertura verso eventuali iniziative della Cina per abbassare le tensioni nella regione. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha fatto un appello affinché si calmino le tensioni con Taiwan, avvertendo che un'escalation potrebbe portare a un conflitto armato. La situazione internazionale rimane complessa, con diverse parti che manifestano posizioni e speranze differenti riguardo alla stabilità e alla pace nella regione.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran guarda con favore a qualsiasi iniziativa della Cina volta a ridurre le tensioni regionali. «Qualsiasi azione intrapresa dalla Cina per migliorare la situazione sarà accolta positivamente dall’Iran», ha affermato, precisando inoltre che il tentativo di mediazione promosso dal Pakistan non può considerarsi fallito, pur attraversando una fase complessa. Lo riporta Iran International. Apre ai negoziati con gli Usa, anche se non si fida: «Stiamo cercando di mantenere il cessate il fuoco per dare una possibilità alla diplomazia». Araghchi ha anche spiegato che l’Iran discuterà con la Russia del futuro dell’uranio iraniano solo quando Teheran e Washington avranno compiuto progressi concreti sulla questione nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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Xi tells Trump Taiwan’s ‘return’ to China is central to international order

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