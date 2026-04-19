Taiwan schiera lo Sky Bow IV | il super missile anti-Cina che intercetta fino a Mach 10

Taiwan ha avviato la produzione di massa del sistema missilistico Sky Bow IV, un'arma progettata per intercettare minacce aeree fino a Mach 10. Il nuovo missile rappresenta un aggiornamento rispetto ai precedenti modelli e fa parte di una strategia di rafforzamento della difesa nazionale. La decisione arriva in un momento in cui la regione osserva con attenzione le tensioni tra Taiwan e la Cina.

Taiwan potenzia il suo scudo missilistico difensivo mettendo in produzione di massa l'ultimo ritrovato nazionale: il sistema Sky Bow IV. Secondo documenti ufficiali di Taipei divulgati già ad agosto 2025, le forze di difesa taiwanesi intendono procedere con l'acquisizione di 122 lanciatori missilistici, di cui 46 unità consegnate nel 2026 e le restanti 76 nel 2027. Ogni lanciatore è progettato per ospitare un singolo intercettore, a testimonianza di un investimento sostanziale da parte di Taipei per rafforzare la propria infrastruttura di difesa missilistica multilivello, in un contesto di crescenti tensioni regionali e di minaccia sempre maggiore da parte di attacchi aerei e balistici ad alta velocità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taiwan schiera lo Sky Bow IV: il super missile anti-Cina che intercetta fino a Mach 10 Notizie correlate Leggi anche: Mach & Mach Sandalo ‘stud Bow’: Guida completa